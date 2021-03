Flexibeler wattenstaafje bij testbalie voor kinderen: ‘Ik vond het leuk’

De kindertestbalie in de RAI. De 6-jarige Abheea Khan krijgt haar dapperheidsdiploma. Beeld Jakob van Vliet

“Ik vond het leuk,” zegt de 6-jarige Abheea Khan als ze met een dapperheidsdiploma testbalie nummer 1 in de RAI uitloopt. Ze heeft het niet over haar diploma, maar over de coronatest die ze net heeft ondergaan. “Het was makkelijk.” Haar vader, Mohammed Khan(42), is mee en heeft geen moment getwijfeld over de test. “Haar juf heeft corona. We willen snel uitsluitsel, dan kan ze weer naar school.”

Het is dinsdag een komen en gaan van kinderen bij de RAI Amsterdam. Bij balie 1 en 2, de kinderbalies, worden high fives uitgedeeld en mogen kinderen zelf meerdere keren tot drie tellen – net zo lang tot ze bij ‘en drie’ zijn, het moment dat ze écht klaar zijn voor het wattenstaafje. Ze krijgen een plaktattoo mee. Sommige kinderen, zoals Noam Simsolo (12), moeten even moed verzamelen. Anderen geven geen kik, zoals IJsbrand Verhagen (9).

Loopneus

Sinds de scholen weer open zijn, is het advies om basisschoolkinderen en kinderen op de middelbare school al te laten testen bij milde klachten als een loopneus, keelpijn of verkoudheid. Wie zijn of haar kind niet laat testen, moet het thuis houden tot het 24 uur klachtenvrij is.

Bij een negatieve testuitslag mogen kinderen weer naar school, al kan de wachttijd bij hen langer duren dan bij volwassenen. De meeste kinderen hebben geen DigiD en daarom is hun uitslag niet online in te zien. Ze moeten wachten tot het landelijke callcenter belt, legt een woordvoerder van GGD Amsterdam uit.

De afgelopen week stegen de coronacijfers op alle vlakken: zowel het aantal besmettingen als de opnames in ziekenhuizen en ook het aantal positief geteste mensen is gestegen. Volgens het RIVM zijn in de afgelopen week, tot en met dinsdag, 46.005 mensen positief op corona getest. Dat was 16 procent meer dan de week ervoor.

Bij de jeugd vond verhoudingsgewijs de grootste stijging plaats: 23 procent meer bij de groep tot en met 12 jaar en 29 procent extra bij 13 tot en met 17 jaar.

Mickey Mouse

GGD Amsterdam moedigt het testen aan en heeft op elke locatie kindertestbalies. Daar zijn de medewerkers extra getraind in de omgang met kinderen, ze dragen schorten versierd met bijvoorbeeld Mickey Mouse en er hangen stickers op de muren. En misschien wel het belangrijkste: er gaan, in vergelijking met die van volwassenen, dunnere en flexibelere wattenstaafjes de neuzen en kelen in.

Het is precies de reden dat de twee zoons van Willy (35) dinsdagochtend wél getest werden. Er zijn meerdere besmettingen in de klas van zijn zoontje. De vader twijfelde niet, maar de moeder wel. Ze had haar 3-jarige en 5-jarige nooit naar de RAI gebracht als er geen kindvriendelijke weg was geweest. “Dan had ik mijn zoons thuisgehouden. Ik ga ze niet pijn doen. Dat zit me niet lekker.” Pas toen ze hoorde van de speciale kinderbalie, was ze overstag.

Ademtest

Een corona-ademtest zou de drempel nog verder kunnen verlagen, maar die wordt voorlopig niet toegepast op kinderen, zegt een woordvoerder van de GGD. “Er is nog geen onderzoek naar gedaan of de ademtest voor kinderen tot betrouwbare resultaten leidt.” Ook het feit dat er best krachtig geblazen moet worden en dat wie blaast goed de instructies moet kunnen volgen, maakt dat de test niet geschikt is voor kleine kinderen, aldus de woordvoerder.

Voor volwassenen is de blaastest op dit moment niet meer mogelijk. Toen half februari bleek dat er een aantal fout-negatieve uitslagen waren, werd de Spironose in alle haast stilgelegd. De GGD streeft ernaar de test zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen, maar volgens een woordvoerder wordt er nog ‘hard aan gewerkt’ en is het nog onbekend wanneer de kriebelvrije coronatest zijn herintrede maakt.