Flevoparkschool dicht om besmette leerkracht

Het bron- en contactonderzoek is woensdag van start gegaan, direct nadat bekend werd dat een leerkracht het virus heeft. “Organisatorisch is het niet haalbaar om donderdag leerlingen te ontvangen,” zegt schoolbestuurder Arnold Jonk.

Er zijn leerkrachten die zich eerst willen laten testen en op advies van de GGD zijn er ook meerdere leerkrachten in quarantaine gegaan. Om hoeveel leraren het gaat, wil Jonk niet zeggen. “Na de ontdekking van de besmetting staan we in contact met de GGD en volgen we de adviezen op.”

Of de leraren die een test willen ook direct donderdag terecht kunnen bij de GGD is niet bekend. Een particuliere test zou een mogelijkheid zijn. “Daar is nog geen besluit over genomen,” laat Jonk weten.

Het plan is vooralsnog dat de Flevoparkschool, een basisschool aan de rand van de Indische buurt met circa driehonderd leerlingen, vrijdag weer open kan.

Eind vorige maand sloot ook basisschool De Ster in Gein de deuren nadat een medewerker positief testte op het virus.