Flevoparkbad hoeft niet te wijken voor nieuwe tramremise

Wethouder Sharon Dijksma laat weten dat het Flevorparkbad afgevallen is al locatie voor een nieuwe tramremise. Beeld Marco Keyzer

Eerder dit jaar ontstond onrust onder gebruikers van het zwembad toen bekend werd dat de mogelijkheid werd onderzocht om een deel van het terrein van het Flevoparkbad te gebruiken voor de nieuwe tramremise. De Vereniging Vrienden Flevoparkbad stelde niet gerust te zijn op de toekomst van het bad.

Nu meldt wethouder Sharon Dijksma dat het Flevoparkbad inmiddels is afgevallen als locatie voor een nieuwe tramremise. Dit heeft volgens haar te maken met de enorme omvang van de tramremise in het park en de verplichting het zwembad op een andere plek te laten terugkeren.

Ook de aanwezigheid van de Joodse Begraafplaats zou leiden tot problemen: een nieuw spoorontwerp dat de begraafplaats niet ‘raakt’ zou ingewikkeld en kostbaar zijn. Verder schrijft zij: ‘Vanuit de omgeving is er weerstand bij deze locatie.’

De bouw van een nieuwe tramremise is noodzakelijk omdat de huidige remise op het Zeeburgereiland niet voldoende ruimte heeft voor de hele toekomstige vloot van de IJtram, aangevuld met trams voor een mogelijke extra verbinding vanuit Zeeburg. De toekomstige tramremise moet plaats bieden aan 44 trams.

Dependance

Nu de locatie Flevopark is afgevallen zijn er nog een aantal plekken over waaruit kan worden gekozen. Het gaat om Baaibuurt Oost (op de huidige locatie van de tramstalling), op een kavel op het Zeeburgereiland ten oosten van de Ring A10 en in het ‘Oor’ (aan de westelijke kant van de afrit van de A10). Ook wordt onderzocht of er een dependance van de remise kan komen op Strandeiland, waar aanvullend ruimte zou zijn voor maximaal twaalf trams.

De uitkomst wordt naar verwachting eind 2019 aan de omgeving voorgelegd, waarna de gemeenteraad in 2020 een besluit zal nemen.