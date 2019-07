‘Fleurperiode’ Amsterdamse corps 2 dagen ingekort

Het gebouw van het Amsterdamse Studenten Corps. Beeld ANP

Tijdens de ‘fleurperiode’ − onderdeel van de ontgroening − spelen aspirant-leden van het Amsterdamse Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV) zich in de kijker bij de verschillende disputen, zodat ze een uitnodiging krijgen om lid te worden. Twee weekenden in augustus worden hiervoor veel feestjes georganiseerd.

De gemeente Amsterdam ontvangt in deze periode veruit de meeste klachten over dispuutshuizen. In totaal gaat het tijdens de fleurperiode om zo’n tien tot vijftien klachten per weekend. Door het jaar heen komen in weekenden over het algemeen niet meer dan twee klachten binnen, soms zijn dat er zelfs nul. Ook bij de politie komen klachten over overlast bij dispuutshuizen binnen, maar daarvan worden de aantallen niet geregistreerd.

Het inkorten van de fleurperiode is een resultaat van de jaarlijkse gesprekken die de gemeente met het Amsterdamse corps voert om te kijken hoe overlast kan worden verminderd. “Klagers gaven aan dat de overlast op zich niet zo’n probleem zou zijn, als het maar wat eerder zou stoppen,” aldus een woordvoerder van de gemeente.

“De fleurperiode is voor veel disputen het hoogtepunt van de kennismakingstijd,” laat het Amsterdamse corps in een reactie weten. “De enkele gevallen van overlast hopen wij te vermijden door de fleurperiode in te korten. Een kleiner aantal drukke avonden verkleint de kans op overlast.”