Fleet Festival op Markermeer eindigt in chaos en ontreddering

Het Urban Fleet Festival in het Markermeer. Beeld Henk Wijga

“Het was vreselijk,” zegt de 29-jarige Raymone Apon uit Rotterdam. Samen met vriendinnen ging ze naar het Urban Fleet Festival op het Markermeer. Daar zouden artiesten als Frenna, Broederliefde, Johnny 500 en Jonna Fraser op een ‘uniek en volledig tropisch aangekleed eiland’ optreden. Een waar spektakel zou het worden voor de bezoekers die in grote boten rondom het eiland zouden dobberen om zo hun favoriete artiesten te bekijken. ‘Fleet is nieuw, Fleet is heet. Dat wil je meemaken,’ aldus de organisatie, die de duurste kaarten voor net geen 60 euro verkocht.

Slechte communicatie

“Maar uiteindelijk hebben we er alleen al vier uur, van half drie tot half zeven, over gedaan om bij het eiland te komen,” gaat Apon verder. Doordat er op haar boot iemand viel en aan een hoofdwond moest worden behandeld, lag die na vertrek bij Centraal Station een tijd stil bij de Oranjesluizen. Communicatie ontbrak volgens haar, waardoor sommige bezoekers op dat moment al eieren voor hun geld kozen en de boot verlieten, zegt Apon. “En al die tijd was er geen muziek, want de dj die aan boord zou draaien was ziek.”

Eenmaal aangekomen bij het ‘tropische’ eiland werd het er volgens haar niet beter op. “Het eiland bestond uit drie bootjes die naast elkaar lagen. En toen we daar rondjes omheen gingen varen, werd iedereen misselijk. Ook was er geen verbinding met het eiland, waardoor we de muziek van de artiesten nooit gehoord hebben.”

Dat ze door de vertraging uiteindelijk maar anderhalf uur rondjes om het eiland voer, noemt ze ‘beter’. “Er waren maar twee toiletten en doordat iedereen zeeziek werd, was dat een grote ramp.”

De 20-jarige Ruth, die niet met haar achternaam in de krant wil, kwam voor het festival vanuit Goes naar Amsterdam. Maar toen ze de boot zag waarmee ze naar het eiland zou varen, kreeg ze al een slecht gevoel. “Het was totaal niet wat we ervan hadden verwacht,” zegt ze. “De eerste 2,5 uur, tot we bij het eiland waren, was er geen muziek.”

Zeeziek

Als een van de weinigen zegt Ruth niet zeeziek te zijn geworden, maar een meisje op haar boot dat flauw viel, moest daar na behandeling door EHBO'ers gewoon blijven. “Dat neem ik ze ook kwalijk,” zegt ze. “Het had heel anders af kunnen lopen. Dat meisje had gewoon naar huis gemoeten, maar daar was niets voor geregeld.”

Suzanne, die evenmin met haar achternaam in de krant wil, was samen met haar vriendin Christell Willems (27) op de boot, toen ze te horen kreeg dat haar oma was opgenomen. “We hebben toen twee uur moeten wachten voordat we van de boot af konden. Als er iets ernstigs was gebeurd, waren we echt de lul geweest,” zegt ze. Willems: “Ik heb spijt dat ik ernaartoe ben gegaan.”

Maar niet alleen voor bezoekers, ook voor een groep vips, danseressen en technici verliep de dag niet zoals verwacht. De boten die ze aan het eind van de dag zouden komen ophalen, kwamen niet, en dus belden ze 112. De kustwacht werd ingeschakeld, waarna vier boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) naar het eiland werden gestuurd. De 34 mensen zijn naar Uitdam gebracht, waar een ambulance klaarstond. Hoewel sommige mensen het erg koud hadden, hoefde uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis.

Chaos

Volgens Henk Wijga, schipper bij reddingsdienst HOGE (Hulp Organisatie Gooi- en Eemmeer), was er sprake van chaos. Zijn reddingsboot werd ingeschakeld voor een ‘zwemmer in problemen’, maar het bleek om een boot feestvierders te gaan. “Ze stonden daar in hun T-shirts en hadden het koud. Er stond een flinke wind en de pendelboten die de organisatie had ingeschakeld om ze op te halen, kwamen niet opdagen.”

De organisatie en directeur Tom Adolfsen hullen zich sinds zondag in stilzwijgen. De Instagrampagina is op privé gezet, zodat buitenstaanders er niet op kunnen kijken, en de telefoon wordt niet opgenomen. Alleen via WhatsApp wordt gereageerd. ‘Wij komen via onze eigen kanalen met een verklaring en gaan dat niet via jullie doen,’ is het korte antwoord. Een editie van het feest met Nederlandstalige artiesten dat zondag zou worden gehouden, werd ’s nachts gecanceld.

Vergunning

Uit navraag van Het Parool blijkt dat de gemeente Amsterdam de vergunning voor het feest, ‘met naar schatting 5500 bezoekers op het drukste moment, verspreid over 12 boten’, heeft verleend. Tussen de gemeenten Amsterdam, Waterland, Almere en Gooise Meren is daarvoor ‘afstemming’ geweest, is te lezen. 7 september gaan de gemeenten het evenement evalueren. “Er wordt dan gekeken wat er goed en wat er fout is gegaan, wat de oorzaak daarvan is geweest en hoe we in de toekomst hiermee om zouden moeten gaan,” aldus een woordvoerder van burgemeester Halsema.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, die zaterdag op zondag de woordvoering over de reddingsactie deed, zegt dat er inderdaad ‘informatie op en neer gegaan is tussen organisaties en dat in een draaiboek dingen er heel mooi uit zien, maar dat het in de praktijk anders bleek’. Dat het tweede feest zondag niet doorging, kwam niet als een verrassing. “Onze hoofdofficier is zaterdag op zondag bij de organisatie langsgegaan en toen hebben ze zelf de stekker er voor zondag uitgetrokken. Anders had hij dat gedaan.”