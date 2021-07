Flatgebouwen Gouden Leeuw en Groenhoven vanaf nu gemeentelijke monumenten

Beeld Rink Hof

Door de aanwijzing behouden de flatgebouwen hun karakteristieke bouw. Iets veranderen aan de buitenkant van de flat, zoals ramen en kozijnen, mag voortaan alleen met een vergunning.

De flatgebouwen zijn een voorbeeld van de grootschalige structuralistische woningbouw uit de jaren zeventig, omringd door groen, ontworpen door de Amsterdamse architect Joop van Stigt. Het originele karakter van de flatgebouwen is altijd grotendeels bewaard gebleven.

In 2017 kreeg het Zandkasteel, voormalig hoofdkantoor van de ING in de Amsterdamse Poort, de status van gemeentelijk monument. In 2018 werd het Bijlmer Museum aangewezen tot beschermd stadsgezicht.