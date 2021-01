Flat van negen verdiepingen ontruimd wegens gaslek in Noord

Beeld ANP XTRA

Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt naar de straat Walmolen. Er is opgeschaald naar Grip-1. Dat houdt in dat het incident van een dusdanige proportie is dat meerdere hulpdiensten moeten samenwerken.

De brandweer kwam in eerste instantie naar de flat om een brand te blussen in een kelderbox, vertelt een woordvoerder. Terwijl lieden aan het blussen waren, kregen ze een melding dat er een hoge concentratie gas in de lucht aanwezig was. Daarop is besloten de flat te ontruimen, omdat er ook gevaar was voor andere verdiepingen.

De brand is inmiddels geblust. De oorzaak van de brand en de gaslekkage is nog onduidelijk. Netbeeherder Liander is ter plaatse om de gasleidingen af te sluiten.

De bewoners van de flat worden buiten opgevangen. Zij zullen met een bus van de GVB worden vervoerd naar een noodopvang.

