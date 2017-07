Flat na brand vrijgegeven voor het ophalen van spullen

Dat meldt woonstichting De Key, die het studentencomplex beheert. De bewoners kunnen woensdagavond onder begeleiding hun woning in om spullen op te halen.



Zij moeten zich bij het gemeentehuis melden en worden dan per bus naar de flat gebracht. Dat geldt niet voor de bewoners van de begane grond en de twaalfde verdieping. Naar verwachting mogen de eerste bewoners van de flat vrijdag terugkeren naar hun woning, schrijft de bewonersvereniging van het complex op de Rode Kruislaan op Facebook.



Rook

Bij de brand in de flat is een dode gevallen en zijn vier mensen gewond geraakt, van wie twee zwaargewond. De brand brak rond 3.45 uur uit in een benedenwoning van de zogenoemde 'paarse' flat op de Rode Kruislaan, waar 143 studenten wonen, verspreid over zestien verdiepingen. Ondanks dat de brand beperkt bleef tot een studentenwoning, verspreidde de rook zich snel door de hele flat.



Rond 4.30 uur zei de brandweer de brand onder controle te hebben, maar om 8.00 rukten de hulpdiensten opnieuw uit. Vervolgens werd de overleden persoon aangetroffen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, onderzoekt de brandweer.



Extern onderzoek

Er komt eveneens een extern onderzoek naar het optreden van de brandweer, liet de locoburgemeester van de gemeente Diemen woensdagmiddag weten. De politie liet weten "rekening te houden met mogelijke brandstichting".



Buurtbewoners uit heel Diemen hebben eten gedoneerd zodat de slachtoffers van de brand een avondmaal kunnen nuttigen. De bewonersvereniging van de flat laat weten dat velen een slaapplek hebben aangeboden. "Maar we krijgen nog steeds de vraag van mensen of ze ergens kunnen slapen."