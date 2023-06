Flat Joan Muyskenweg minstens drie maanden onbewoonbaar: ‘Ik weet niet waar we heen moeten’

De bewoners van het complex De Enter aan de Joan Muyskenweg in Oost kunnen minimaal drie maanden hun huis niet in. Zeker twintig appartementen in de flat, waar afgelopen weekend een grote brand woedde, blijven jaren onbewoonbaar. Onder de bewoners heerst grote onzekerheid. ‘Ik ben radeloos.’

Voor het Mercure Hotel aan de Joan Muyskenweg in Oost laat Aleksandra Mazlina een filmpje zien van haar woning – of wat daar van over is. Haar huurappartement op de achtste verdieping van complex De Enter is volledig uitgebrand, de ravage is enorm. “Alles is weg,” zegt ze. “Onze identiteitsbewijzen, onze geboortecertificaten. Ik ben radeloos.”

Mazlina woonde met haar man en twee kinderen in het complex, waar zaterdag een grote brand uitbrak. “We zijn expats uit Rusland,” zegt ze. “En niet verzekerd.” Terug naar Rusland kan niet, hier een nieuwe woning vinden voor het hele gezin is moeilijk. “En in het hotel kunnen we niet blijven, het zit vol. Ik weet niet waar we heen moeten.”

Onbewoonbaar

Mazlina is niet de enige met zorgen. Maandagmiddag maakte Vesteda, de verhuurder en eigenaar van het appartementencomplex, bekend dat zeker twintig woningen mogelijk nog drie jaar onbewoonbaar blijven. Het zou vooral gaan om woningen op de bovenste drie verdiepingen.

De bewoners van de onderste vijf verdiepingen kunnen minimaal drie maanden lang niet terug naar hun woning. “De eerste prioriteit ligt bij het water- en winddicht maken van de appartementen,” zegt een woordvoerder. “Daarna gaan we kijken naar het gas, water en licht. En dáárna bekijken we elk appartement afzonderlijk. Is er water-, rook- of brandschade?”

Slapen bij familie en vrienden

Stichting Salvage bracht bewoners van De Enter afgelopen nachten onder in hotel Mercure. Maar omdat die stichting alleen zorgt voor de noodzakelijke hulp in de eerste twee dagen na de brand, moeten de gedupeerden vanaf maandag zélf op zoek naar nieuwe woonruimte. “Ongeveer tweederde van de huurders heeft de afgelopen nachten zelf woonruimte gevonden,” zegt de Vesteda-woordvoerder. “Vannacht is er nog plek in het hotel, maar daarna wordt het lastiger.”

Camille Guegan (30), die maandagochtend een sigaret opsteekt voor het hotel, heeft geen idee wat ze moet doen. Haar woning heeft veel waterschade, vertelt ze. “Ik weet niet waar we heen moeten. Mijn familie woont in België, mijn vriend komt uit Frankrijk. En ik kan toch niet maanden op de bank van vrienden slapen?”

Bijeenkomst

Ook een Griekse bewoonster (29) zit met de handen in het haar. Haar familie woont in het buitenland, haar vrienden veelal buiten Amsterdam. “En het is moeilijk om samen met mijn vriend ergens te logeren. Daar hebben mijn vrienden geen ruimte voor.”

Vesteda laat weten met collega-verhuurders en de gemeente op zoek te zijn naar woonruimte voor de gedupeerden. Volgens de woordvoerder heeft Vesteda op dit moment een leegstand van minder dan 1 procent, wat neerkomt op zo’n tien woningen in Amsterdam: onvoldoende voor de 95 huishoudens van de Joan Muyskenweg. Maandagmiddag houdt Vesteda een bijeenkomst. Dan moet duidelijk worden hoeveel bewoners hulp nodig hebben bij het zoeken.

Inboedelverzekering

Vesteda is niet wettelijk verplicht om nieuwe woonruimte te regelen. Maar verhuurders proberen dat vaak wel uit een soort coulance, zegt Michel Ypma, expert woonverzekeringen van Independer. “In principe is de opvang voor de huurders na de brand verzekerd via een inboedelverzekering. Vaak kan men het nodige onderdak daarmee vergoed krijgen.” Het gaat dan volgens Ypma om een dekking voor de eerste nood ter overbrugging, totdat de huurder zelf iets nieuws heeft geregeld.

Zónder inboedelverzekering wordt het volgens Ypma een lastig verhaal. “Als er sprake blijkt van aansprakelijkheid, kan er uiteindelijk nog een claim worden ingediend. Maar dat is voor later. Zonder verzekering ben je genoodzaakt om bij familie en vrienden onderdak te vinden, hoe vervelend dat ook is.”

Voor onder anderen de 29-jarige bewoonster uit Griekenland komt dat nieuws als een verrassing. “Nu pas kom ik erachter dat het in Nederland gebruikelijk is om een inboedelverzekering af te sluiten,” zegt ze. “Bovendien had ik nooit verwacht dat een nieuwbouwpand in Nederland zo af zou kunnen branden.”

