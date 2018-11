FJN: 'Ook compensatie van GVB voor transport Joden'

Volgens voorzitter Herman Loonstein van het FJN is het tijd voor het GVB om alsnog publiekelijk excuses aan te bieden, nu de NS heeft besloten slachtoffers van de Holocaust te gaan compenseren.



"Het GVB heeft, in tegenstelling tot de NS, nooit publiekelijk excuses aangeboden. We hebben het bedrijf al eerder verzocht om dat te doen en om compensatie gevraagd, toen nog tegelijkertijd met de NS. Daar is toen door het GVB niet op gereageerd."



Alle Joden die uit Amsterdam gedeporteerd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog, gingen per tram van de Hollandsche Schouwburg naar het Centraal Station.



Loonstein: "Het GVB en de gemeente Amsterdam, waar het vervoersbedrijf toen onder viel, hebben daar goed aan verdiend. We hebben de gemeente nu niet aangeschreven, maar overwegen wel om dat te doen."



Een woordvoerder van het GVB zegt de brief van het FJN nog niet te hebben ontvangen. "Dat het GVB tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden op transport heeft gezet hebben wij nooit ontkend. Dat is ook gebleken uit een onderzoek door het NIOD. We zullen de brief goed bestuderen en met een reactie komen."



Salo Muller

De NS besloot dinsdag individuele schadevergoedingen te betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust na een jarenlange strijd van Salo Muller (82), oud-fysiotherapeut van Ajax, wiens ouders in Auschwitz zijn vermoord.



De Joodse gemeenschap vroeg donderdag de gemeente Amsterdam het voorbeeld van de NS te volgen en zijn besluit om de Joodse gemeenschap in de stad alleen collectief te compenseren voor de onterecht geïnde erfpachtgelden tijdens de Tweede Wereldoorlog te heroverwegen.