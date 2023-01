FIXbrigade ontvangt de Nieuw Amsterdam Prijs 2023

De Fixbrigade aan het werk bij een woning in Oost. Beeld Eva Plevier

De stichting isoleert huurwoningen met achterstallig onderhoud van Amsterdamse minimahuishoudens. Het werk wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – langdurig werklozen, statushouders en schoolverlaters – die daarmee meteen worden klaargestoomd voor technisch werk.

‘Daarmee versnellen ze de verduurzaming van de stad, geven waardevolle werkervaring aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen Amsterdammers met een kleine beurs om hun energiekosten te verlagen,’ aldus Fransen.

Sinds de energiecrisis staat de stichting volop in de aandacht. Shell, Vattenfall, Rabobank, ABN Amro en minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) investeren samen 1,25 miljoen euro in een landelijke uitbreiding.

Mokum Kraakt

Ook krakersgroep Mokum Kraakt mocht een prijs ontvangen – de Voor Amsterdam van Morgen Prijs – voor hun protest tegen de woningnood. En Hèlen Burleson-Esajas kreeg de Een Leven Lang voor de Stad Prijs voor haar jarenlange inzet voor Amsterdam, onder meer als voorzitter van Stichting Beheer Het Groeiend Monument die zich hard maakt voor de komst van een herdenkingsmonument van de Bijlmervliegramp.

Vorig jaar ging de Nieuw Amsterdam Prijs naar Mike Brantjes vanwege zijn inzet voor de K-Buurt in Zuidoost. In 2021 ging de prijs naar verschillende sociale ondernemers en vrijwilligers die zich hadden ingezet tijdens de coronacrisis. In 2020 mocht Het Parool-columnist Massih Hutak de prijs ontvangen vanwege zijn strijd tegen gentrificatie in Amsterdam-Noord.

