Financiële tegenvaller oplopend tot 50 miljoen voor gemeente

Wethouder Udo Kock. Beeld anp

Daarvoor waarschuwt wethouder Udo Kock (financiën) de gemeenteraad woensdagmiddag. Onlangs kreeg hij slecht bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, via de jaarlijkse Meicirculaire. In dit document staat beschreven hoe hoog de Rijksbijdrage is waarop het stadhuis in de komende jaren kan rekenen.

Vorig jaar werd al duidelijk dat die vanaf 2019 minder oplevert dan waar Kock op rekende, waardoor de gemeente dit voorjaar flinke bezuinigingen aankondigde. De huidige tegenvaller komt daar nog eens bovenop, 20 miljoen euro in 2020 oplopend tot bijna 50 miljoen euro in 2023.

De oorzaak is divers en heeft te maken met de moeite die de Rijksoverheid heeft met het opmaken van de eigen budgetten. Als er in Den Haag minder wordt uitgegeven, heeft dat automatisch negatieve gevolgen voor de financiën van gemeenten. Daarnaast komt er minder beschikbaar uit het BTW-compensatiefonds.

Kock waarschuwt dat er deze zomer al nagedacht moet worden over maatregelen om de tegenvaller op te lossen. Volgens de begrotingsregels moet er in de begroting van 2020, die dit najaar naar de gemeenteraad wordt gestuurd, een oplossing liggen.

Een lichtpuntje is dat de Rijksoverheid over de brug komt met miljoenen euro’s extra voor de jeugdzorg. Maar daar had Kock al op gerekend, dus dat biedt geen soelaas in het najaar.