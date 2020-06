Financiële reserves Amsterdam op aan eind van het jaar

Stopera. Beeld ANP

De financiële gevolgen van de coronacrisis komen dit jaar uit op een bedrag van 260 miljoen euro, schrijft financieel wethouder Victor Everhardt in het document. Vooral omdat de gemeente veel inkomsten misloopt, zoals toerisme- en parkeerbelastingen. Ook de dividenden van bedrijven waar Amsterdam een aandeel in heeft, zoals Schiphol of de RAI, vallen veel lager uit.

Het tekort over 2020 kan nog veel verder oplopen als de pandemie langer blijft duren. In de zwartste scenario’s wordt rekening gehouden met een schadepost van 375 miljoen euro, bleek uit eerdere ramingen.

De omvang van de financiële reserve die Amsterdam achter de hand houdt, is nu ongeveer net zo groot als het tekort dat verwacht wordt. ‘Mocht het tekort uitkomen op de raming (260 miljoen, red.), dan betekent dit dat de stand van de Algemene Reserve eind 2020 naar verwachting rond de nul uitkomt,’ aldus de voorjaarsbrief. Dan is er geen noodgeld meer om risico’s op te vangen, of tekorten in komende jaren op te vangen.

Uniek

Interne regels schrijven voor dat het weerstandsvermogen, zoals de reserve wordt genoemd, zeker 200 miljoen euro moet bedragen. Dit geld is bedoeld om onverwachte financiële klappen op te vangen. Everhardt: “Dit is een unieke situatie, normaal gesproken hebben we een reserve voor wat we tekort komen, die is nu weg en dat is heel serieus!”

Een bijkomend probleem is dat Amsterdam alleen geld mag lenen om investeringen in de stad te financieren, zoals schoolgebouwen of infrastructuur. Het dichten van tekorten moet met eigen geld gebeuren en dat betekent dat Everhardt en de gemeenteraad pijnlijke keuzes moeten gaan maken. “Het Rijk kan gewoon de schuldkraan openzetten, alles wat wij tekortkomen moeten we aanzuiveren uit onze eigen portemonnee,” waarschuwt hij.

Normaal gesproken is de voorjaarsbrief het moment voor de gemeenteraad en Everhardt om dit soort keuzes te maken, die beslissing is nu doorgeschoven naar dit najaar zodat de gemeentelijke boekhouders meer tijd hebben om de effecten van de coronacrisis goed in beeld te krijgen.

Weinig

Het Rijk en de gemeenten onderhandelen momenteel over de compensatie die steden en dorpen zullen krijgen voor de misgelopen inkomsten, en de extra kosten vanwege de pandemie. Twee weken geleden maakte het Rijk bekend alvast een half miljard euro over te maken om de ergste nood te ledigen. Everhardt zet dit gebaar in perspectief. “Dit was een eerste stap maar het benadert nog niet het totale verlies wat we dit jaar verwachten, zeker niet. Het is hartstikke mooi, maar veel en veel te weinig als het hier bij blijft.”

Ondanks de sombere financiële vooruitzichten zijn er kleine nieuwe uitgaven waar wel geld voor wordt vrijgemaakt. Zo krijgt het nieuwe Nationaal Holocaustmuseum vijf miljoen euro en wordt er 2 miljoen euro vrijgemaakt om de problematiek in Zuidoost te bestrijden. Uiteindelijk moet er in een Masterplan Zuidoost een veelvoud van dit bedrag beschikbaar komen voor het stadsdeel.