Financiële rapportcijfers: kleine Amsterdamse ziekenhuizen hebben het moeilijk

Het Zaans Medisch Centrum kreeg drie jaar op rij een onvoldoende. Beeld ANP

Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Daarin rangschikt BDO Accountants 64 Nederlandse ziekenhuizen op basis van hun financiële jaarverslagen van 2018.

Het Amstelland ziekenhuis, dat in het vorige rapport over 2017 nog onderaan de lijst bungelde, kreeg een flinke financiële injectie, waardoor het over 2018 uit de gevarenzone kwam. Toch is dat volgens Frank van der Lee van BDO geen garantie voor de toekomst. “Het is geen kwestie van geld erin stoppen en dan is het probleem opgelost. Zeker als de exploitatie verliesgevend is, dan kan je er geld in stoppen, maar dan komt er een moment dat het geld op is. Dan gaat het ziekenhuis weer de min in.” Ziekenhuizen moeten dus goed kijken met welke maatregelen ze ook in de toekomst gezond kunnen worden. Zo zijn er ziekenhuizen die hun spoedeisende hulp afstoten omdat die te duur is om open te houden.

Het gaat financieel, over de hele linie, beter met de ziekenhuizen, die onder meer profiteren van de lage rentes. Tegelijkertijd zien de accountants de zorgvraag en de wachtlijsten toenemen. Ook de personeelstekorten zijn groot en wordt er steeds meer uitgegeven aan duurder ingehuurd personeel. Ook al doen ziekenhuizen het financieel iets beter dan vorig jaar, het gevreesde zorginfarct is volgens BDO niet afgewend.

Volgens BDO hebben vooral de kleinere ziekenhuizen het zwaar. Ze hadden juist een voorsprong, maar die verdampt. Hun gemiddelde score daalde van een 7,7 naar een 7,1. Bij middelgrote ziekenhuizen stegen de cijfers juist: van een 7,5 naar een 7,7. De grote ziekenhuizen maakten de grootste sprong voorwaarts: van een 6,6 naar een 7,4.

‘In de wijk’

BDO dicht het verschil toe aan een verschuiving die nu gaande is in de ziekenhuiszorg. De academische ziekenhuizen richten zich steeds meer op de meest complexe zorg. Veel patiënten die niet meer in de UMC’s terecht kunnen, komen in de klinische ziekenhuizen. Maar de kleinste ziekenhuizen zien hun zorg steeds meer inkrimpen, ook omdat er steeds meer mensen ‘in de wijk’ kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld bij de huisarts.

In de regio Amsterdam speelt volgens Van der Lee nog iets anders. “In Amsterdam wonen heel veel mensen, maar de vraag is of er zoveel ziekenhuizen nodig zijn. Het aanbod is heel groot. Dat maakt het voor een klein ziekenhuis moeilijk om te overleven.”

Het Zaans Medisch Centrum heeft al drie jaar op rij een onvoldoende. Vorig jaar behaalde het ziekenhuis een 5 voor haar financiële gezondheid, nu een 4. Het lijkt de investeringen van de nieuwbouw maar moeilijk te boven te komen.

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer scoort het slechtst; dat krijgt al twee jaar op rij een 2. Het MC Slotervaart, dat bijna een jaar geleden failliet ging, is niet in de lijst opgenomen. Vorig jaar voorspelde BDO Accountant dat er ziekenhuizen om zouden vallen. Toen bevonden veertien ziekenhuizen zich in de gevarenzone.

BDO constateert dat er hard wordt gewerkt om te voorkomen dat er nog meer ziekenhuizen omvallen. De redding van het Amstelland is daar een voorbeeld van.