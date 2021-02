Financiële problemen Amsterdams ov: mogelijk minder bussen en trams

Beeld Getty Images

Dat schrijft verkeerswethouder Egbert de Vries als voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio, waarin vijftien gemeenten samenwerken op het gebied van verkeer en vervoer. Volgens hem komt de bereikbaarheid van buurten onder druk te staan. ‘Dat kan betekenen dat de bus minder vaak in de buurt te zien zal zijn, er minder trams per uur voorbij rijden en het langer duurt voordat reizigers op hun plaats van bestemming zijn.’

Het openbaar vervoer verkeert in de moeilijke situatie dat er wel moet worden gereden met bussen, trams en metro’s, terwijl op hetzelfde moment mensen worden aangemoedigd zoveel mogelijk thuis te werken en het ov te mijden. Daar mag ook wel wat tegenover staan, schrijft De Vries. ‘Want het vet is van de botten af, terwijl medewerkers van de vervoerbedrijven nog steeds dag in, dag uit hard werken aan het bereikbaar houden van de regio.’

‘Essentieel’

De Vries wijst op het belang van goed openbaar vervoer. ‘Bereikbaarheid is essentieel, want het voorkomt isolement. De bus, tram en metro zorgen ervoor dat mensen die niet thuis kunnen werken op hun werk kunnen komen, scholieren en studenten onderweg kunnen zijn voor hun opleiding of dat andere noodzakelijke reizen gemaakt worden.’

De situatie is niet rooskleurig en het openbaar vervoer zal nog jaren kampen met de gevolgen van het teruglopende aantal reizigers. Op dit moment zit de reizigersontwikkeling landelijk op de lijn van het meest pessimistische scenario, waarbij de reizigersopbrengsten pas over 9 jaar in 2030 het niveau van 2019 bereiken.

Met name bij het Amsterdamse ov komen de klappen hard aan: de exploitatie van GVB werd voor corona bijna volledig gedekt door de reizigersopbrengsten. Zelfs in de meest optimistische scenario’s kampt het GVB in 2030 nog met een tekort van 25 miljoen euro. Bij een pessimistisch scenario zal het tekort over tien jaar zelfs 80 miljoen per jaar bedragen.

Snijden noodzakelijk

Het snijden in het ov-aanbod is mogelijk en noodzakelijk, maar vraagt om ‘scherpere keuzes dan tot nu toe noodzakelijk waren’. ‘Dat betekent met het transitieplan dat nu samen met de vervoerders wordt opgesteld dat dit impact zal hebben voor de beschikbaarheid van het openbaar vervoer in onze regio.’

De Vervoerregio vroeg enkele maanden geleden de vervoerders voorstellen te doen om delen van het nachtnet minder of niet langer te rijden, zolang het ritten betreft die voornamelijk gericht zijn op uitgaanspubliek. Met de horeca gesloten, zitten er nauwelijks reizigers in deze bussen.

Ook wordt kritisch gekeken naar lijnen die grotendeels dezelfde routes rijden. Als bijvoorbeeld bij bussen wordt geconstateerd dat dit leidt tot lage bezetting van die buslijnen en er onderbezetting is bij de metro, wordt onderzocht hoe die lijnen beter kunnen aansluiten op de metro dan op dit moment het geval is.