Financiële chaos en racisme bij voetbalclub SDZ in West

Voetbalvereniging SDZ. Beeld Marc Driessen

Bij voetbalvereniging SDZ in Amsterdam-West is de chaos compleet. De oude garde van de club kan niet door één deur met de nieuwe generatie. Er is ergernis over drankmisbruik en racisme en bij de ledenvergadering werd deze week duidelijk dat ook sprake is van financiële wanorde. Het bestuur is inmiddels afgetreden.

De financiële chaos bij SDZ, een van de grootste clubs van Amsterdam, kwam donderdagavond aan het licht bij bespreking van de jaarrekening. ‘We begrijpen niet wat hier gebeurt,’ schreef de kascommissie aan het bestuur van SDZ. Zo constateerde de commissie een verlies van ruim 25.000 euro, terwijl SDZ een ton subsidie ontving – vier keer meer dan voorgaande jaren – en profiteerde van contributie- en prijsverhogingen.

Een jaar eerder was het verlies volgens aftredend voorzitter Danny Flemming nog hoger: 125.000 euro.

Racistische uitlatingen

De kascommissie zou het bestuur tijdens de vergadering van ‘slordigheid’ hebben beticht, onder meer omdat er zonder onderbouwing 72.400 euro is uitgegeven aan personeelskosten voor het eerste elftal, uit het niets 10.000 euro aan debiteuren opdook en de jaarrekening zo laat werd ingediend dat er geen deugdelijke controle kon plaatsvinden.

De wanorde van SDZ beperkt zich niet tot de financiën. Na onenigheid binnen de vereniging trad een bestuurslid in augustus af. De oorzaak lag bij racistische uitlatingen door leden in de kantine en drankmisbruik binnen de club. Ook werd op de nieuwjaarsreceptie de teammanager van het eerste elftal in elkaar geslagen na een ruzie.

Machtsvacuüm

De rest van het vijfkoppige bestuur kondigde, na nog geen anderhalf jaar in functie, in september het afscheid aan – zonder duidelijke opgaaf van redenen. Tijdens de ledenvergadering meldde zich een eenling als opvolger.

Volgens SDZ-leden dreigt nu een machtsvacuüm. De oude garde van de club, vooral geïnteresseerd in het eerste elftal, botst met de nieuwe generatie Amsterdammers, die vooral een veilige omgeving voor hun voetballende kinderen willen.