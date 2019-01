Financieel onheil dreigt 'de nieuwe lente' te verpesten

De vraag is of nu voldoende geld overblijft voor de voornemens van het college voor 2019

En dan is er nog een financiële knoop die de stad wel zelf veroorzaakt heeft. Oevers en kademuren zijn jarenlang verwaarloosd en die lijden onder het toenemende verkeer.



Inwerkperiode achter de rug

Binnen de coalitie wordt er rekening mee gehouden dat het astronomische bedrag van 2 miljard euro nodig is om de eeuwenoude bouwwerken tot gewenst niveau te renoveren. Dat bedrag wordt via langlopende financieringen bij de bank bijeengebracht, maar de rentelasten zijn voor rekening van de gemeente.



En dat in een jaar waarin het college zich, in de woorden van D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig, moet definiëren. In 2018 is de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP gevormd en de inwerkperiode is achter de rug.



De vraag is of nu voldoende geld overblijft voor de voornemens van het college voor 2019, zoals verduurzaming, het aardgasvrij maken van de stad en aanpak van de armoede. Politiek gezien zal het spannend worden, zegt Erik Flentge van de SP. "Iedereen heeft een ander idee over de invulling van de bezuinigingen."



Lees meer: Donkere wolken hangen boven gemeentefinanciën in nieuwe jaar