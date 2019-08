Financieel directeur AEB vertrekt per direct

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) Beeld ANP

De medewerkers van de afvalverbrander zijn vrijdag ingelicht. Volgens de woordvoerder zijn Kappelle en AEB ‘in goed overleg’ uit elkaar gegaan.

Het AEB verkeert sinds begin juli in een crisis. Vier van de zes verbrandingsovens liggen vanwege veiligheidsproblemen stil. Daardoor is het bedrijf financieel in de problemen geraakt. De gemeente en banken hebben al 16 miljoen euro in het noodlijdende bedrijf gepompt.

Eind juli werd bekend dat drie van de vier leden van de raad van commissarissen van AEB opstapten. Ook stelde de gemeente een interim-directeur aan, om de greep op het bedrijf te verstevigen.