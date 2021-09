Filosoferen over 2040? Waag organiseert eind september Expeditie: toekomst

De Waag organiseert van 23 tot en met 26 september Expeditie: toekomst. Beeld Expeditie: toekomst

Vier dagen lang staan er verschillende evenementen op de planning, verspreid over de stad. Denk aan workshops, wandelingen, debatten, muziek en een hapje en een drankje.

“Het idee van Expeditie: toekomst is dat we met verschillende mensen kijken naar wat een wenselijke toekomst voor ons is; wat er nodig is voor een toekomst die voor iedereen werkt,” vertelt Gijs Boerwinkel, een van de organisatoren van het evenement.

Meedoen aan een wandeling is een van de manieren waarop mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. “Met een groepje, mensen die je normaal gesproken misschien wel nooit zou tegenkomen, krijg je een startpunt aangegeven waar je een wandelpakketje en een route meekrijgt,” legt Boerwinkel uit. Onderweg wordt er nagedacht over hoe de stad er in de toekomst uit moet zien. Een van de routes loopt bijvoorbeeld langs het Science Park, waar wordt gesproken over datacenters. Een andere route gaat door Noord, waar kunstenaars vertellen over het belang van ambacht in de stad.

Workshops

Er worden ook kookworkshops aangeboden en er is een debat met cultuurminister Ingrid van Engelshoven over de rol van creatievelingen in de stad. Boerwinkel: “We proberen het dromen en het activisme te enthousiasmeren.” Niemand wordt daarbij over het hoofd gezien: zo kunnen mindervaliden dankzij de hulp van een Japanse kunstenaar een app gebruiken om het straatbeeld naar hun wens in te richten. Er is ook een workshop die volledig in het teken staat van het gebruik van datasets, maar dan met een feministische insteek.

Geïnteresseerden kunnen zichzelf met een klein groepje of individueel aanmelden via de website. De wandelingen zijn gratis, maar vanwege de coronamaatregelen is registratie wel vereist. Voor sommige workshops wordt een kleine vergoeding gevraagd.