Filmtheater Kriterion controleert toch wel op coronapas

Beeld ANP Kippa

Vorige week maandag kondigden de werknemers van Kriterion juist aan niet te zullen controleren op een QR-code. Dat was het resultaat van een vergadering over de handhaving van de sinds zaterdag verplichte coronapas. ‘Na het bespreken van verschillende plannen zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we niemand de toegang tot ons pand willen verbieden,’ liet de bioscoop weten in een bericht op Instagram.

Hierdoor ging de bioscoop de pas niet controleren, hoewel dit wel een verplichting is. ‘We willen transparant zijn tegenover onze bezoekers zodat mensen niet met de verkeerde verwachtingen ons café en theater zullen bezoeken.’

Het nieuwe besluit om toch te controleren is genomen na een bezoek van de gemeentelijke handhaving op zaterdagavond. Wat daarvan verder de consequenties zijn, is nog niet duidelijk. Daar hoopt het filmtheater in de loop van de week meer over te kunnen zeggen. “We zijn met zijn vijftigen en hebben vanavond een vergadering met zijn allen,” laat een medewerker maandagochtend weten. “Dan wordt er meer duidelijk.”

Coronaregels

Eerder gaf een werknemer aan dat ze een waarschuwing zouden afwachten. “Er zijn meerdere zaken die geen coronapas controleren, eerst zullen we een waarschuwing krijgen en dan zien we wel weer verder.”

Het filmtheater had wel andere regels ingesteld, zo is twee derde van de zaalcapaciteit beschikbaar voor bezoekers, en bij speciale evenementen waar veel mensen samen komen, zoals feesten en festivals, zou er wel worden gekeken naar het huidige beleid over de toegangsbewijzen.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarschuwde vrijdag, na afloop van de ministerraad, horecaondernemers nog dat hun zaak dicht moet als ze niet meewerken aan het controleren van de coronatoegangsbewijzen.



