Filmposterwinkel Cine Qua Non nieuw leven ingeblazen

Filmposters 2.0

De afgelopen tijd zijn de oud-medewerkers, samen met investeerder Bert Dautzenberg, bezig geweest om de collectie te archiveren zodat deze in een heuse webshop kan worden aangeboden. Ook komt er een huurmogelijkheid, waarbij wisselende zeldzame posters tijdelijk in je huis of zaak kunnen komen te hangen.



De winkel op het Waterlooplein opent in augustus voor een maand zijn deuren en komt daar in december weer terug. Verder zal Cine Qua Non via sociale media, markten en pop-up winkels een nomadenbestaan gaan leiden. Met eigenaar Eric Ipenburg gaat het naar omstandigheden goed. Vanaf de zijlijn houdt hij een oogje in het zeil.



