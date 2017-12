Filmhuis Kriterion opent bioscoop in Liberia

Met Young Urban Achievers, een organisatie opgericht door Kriterion, willen Annejuul Jans (27), Marthe Singelenberg (26) en Ema Cvrkota (25) zoveel mogelijk bioscopen in het buitenland oprichten. Zes jaar geleden openden ze met lokale studenten al de eerste buitenlandse Kriterion-bioscoop in Sarajevo in Bosnië.



Via een collega kwamen ze in contact met Libanese studenten die een samenwerking voor een bioscoop in hun land wel zagen zitten. Een treffer, volgens Cvrkota. "In Liberia heb je veel kleine videoclubs. Dan zitten groepjes mensen in de hitte in hutjes met een beamer bij elkaar Bollywood-films te kijken."



Bioscoopcultuur

Echte bioscopen zijn er in het land niet veel meer, want door de burgeroorlog en de Ebola-uitbraak is van de voorheen levendige bioscoopcultuur weinig meer over. De vrouwen hopen hier met de dependance verandering in te brengen.