Filmen na ongeluk op straat kan niet, vindt 88 procent

De hulporganisatie houdt deze week een actie via sociale media. Daarbij roept het Rode Kruis mensen op om bij ongevallen te helpen in plaats van te filmen.



"Filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort reflex geworden. Je kunt de tijd die je gebruikt om te filmen ook inzetten om 112 te bellen en eerste hulp te verlenen, want juist dat is in die eerste minuten na een ongeluk van levensbelang," zegt Nico Zuurmond, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis.



Filmen

Hoewel 88 procent vindt dat filmen na een ongeluk op straat echt niet kan, zou een derde van de ondervraagden de filmers niet vragen daarmee te stoppen. Verder stelt 68 procent dat er noodsituaties zijn waarin zij filmen door omstanders wel nuttig vinden. Beelden kunnen bijvoorbeeld dienen als bewijsvoering, bijvoorbeeld bij een misdrijf of ruzie.



Aan het onderzoek deden zevenhonderd mensen mee. Volgens het Rode Kruis betreft het een representatief onderzoek.



