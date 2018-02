Filialen AH blijven nog dicht vanwege muizenoverlast

Uiteindelijk bepaalt de NVWA wanneer we weer open kunnen De woordvoerder van Albert Heijn

Mastenbroek: "Muizen in een zaak kunnen een gevaar voor de volksgezondheid zijn, daarom treden wij ertegen op. Van uitwerpselen die achterblijven op aangevreten verpakkingen kun je ziek worden, en de urine van muizen is ook niet prettig."



Cafékat

Cijfers over hoe vaak een supermarkt wordt gesloten op basis van muizenoverlast heeft de NVWA niet paraat. Dat er in een week tijd twee vestigingen in Amsterdam om die reden zijn gesloten, is in elk geval niet het gevolg van dat er opeens meer muizen zijn in de stad, zegt stadsecoloog Remco Daalder.



"Er zijn geen aanwijzingen dat er meer muizen zijn. Die zijn hier altijd en ze doen wat ze altijd doen: gebruikmaken van al het afval dat we laten liggen. Wel storen mensen zich nu vaker dan vroeger aan muizen. Vroeger dachten we: o, een muis, ik stuur de kat er op af. Nu dienen we een klacht in. Wat dat betreft pleit ik voor de terugkeer van de cafékat."



'Dagen'

De woordvoerder van Albert Heijn denkt dat het een 'kwestie van dagen' is voordat de supermarkten helemaal zijn schoongemaakt.



Als de supermarktketen denkt het probleem te hebben opgelost, ­laat zij dit de NVWA weten. Die komt vervolgens opnieuw op controle en geeft toestemming voor een heropening. "Dus uiteindelijk bepaalt de NVWA wanneer we weer open kunnen."