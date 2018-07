File door ongeval in Coentunnel opgelost

Er was een ongeluk gebeurd op de A10 in de Coentunnel richting Zaanstad/Landsmeer. Dat meldde Rijkswaterstaat op Twitter.



Er waren twee voertuigen betrokken bij het ongeluk, laat een woordvoerder van de politie weten. Beide voertuigen zijn flink beschadigd. Een van de bestuurders is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, de ander kon ter plekke worden nagekeken en had geen medische zorg meer nodig.



Meerdere hulpdiensten zijn snel ter plekke gearriveerd, maar het traumateam is weer afgebeld, aldus de woordvoerder. 'Het ongeval leek in eerste instantie ernstiger dan het uiteindelijk was.'



De A10 stond in de spits enige tijd vast in een file van 6 kilometer. Rond 19 uur werd de weg weer vrijgegeven. Het wegdek moet eerst worden gereinigd, omdat er olie op zou zijn gelekt.