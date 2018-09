File door ongeluk op A10 Watergraafsmeer voorbij

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond 07.30 uur op knooppunt Watergraafsmeer. Een half uur lang was de weg afgesloten.



Geen slachtoffers

Bij het ongeluk was één auto betrokken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De auto heeft wel flinke blikschade opgelopen.



"Doordat er brokstukken op de weg lagen, is de verbindingsweg een tijdje afgesloten geweet. Inmiddels is de weg weer open en de ontstane file opgelost," aldus een woordvoerder van de Rijkswaterstaat.



Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat een zwarte auto flinke schade heeft opgelopen en tegen de vangrail staan.



Te zien is ook dat in de weg een gat zit in de richting waar de auto's vandaan kwamen. De woordvoerder kon daar niks over zeggen.