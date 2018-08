Fikse koersverliezen voor beurzen Europa

Verder stonden grondstof- en oliegerelateerde bedrijven stevig onder druk. Op het Damrak werden de halfjaarcijfers van Heijmans goed ontvangen, terwijl Kendrion juist kelderde na een tegenvallend cijferbericht.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent lager op 552,70 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 777,22 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,8 procent in. De beurs in Istanbul verloor 3,4 procent.



Importtarieven

Turkije heeft de tarieven op verschillende Amerikaanse producten opgevoerd als reactie op de hogere importtarieven van de Verenigde Staten op aluminium en staal uit het land. Het betreft onder meer hogere heffingen op auto's, alcohol en tabak. Ankara beschuldigt Washington van "opzettelijke aanvallen'' op de Turkse economie.



In de AEX was staalconcern ArcelorMittal de sterkste daler, met een min van 4,8 procent. De hoofdindex kende slechts twee stijgers: verzekeraar ASR en digitaal beveiliger Gemalto met plusjes van 0,2 procent.



In de MidKap stond metalenspecialist AMG onderaan met een min van 4,2 procent. Air France-KLM was koploper met een winst van 1,6 procent. De komst van een nieuwe topman bij de luchtvaartcombinatie is mogelijk aanstaande. Volgens de Franse krant Libération wordt waarschijnlijk donderdag aangekondigd dat de hoge post naar de Canadees Ben Smith gaat.



Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans meer dan 4 procent. Het bouwbedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft fors stijgen. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel Heijmans. De producent van elektromagnetische componenten Kendrion kelderde 10,5 procent.



Misleiding

In Londen daalde Royal Bank of Scotland ruim 1 procent. De Britse bank betaalt 4,9 miljard dollar in een schikking van Amerikaanse claims rond misleiding van investeerders bij de verkoop van hypotheekgerelateerde producten. Vestas klom in Kopenhagen meer dan 3 procent na beter dan verwachte resultaten van de Deense fabrikant van windturbines.



De euro was 1,1325 dollar waard, tegen 1,1359 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent goedkoper op 64,81 dollar. Brentolie zakte 2,5 procent tot 70,63 dollar per vat.