Figuranten gezocht: wie wil er rellen in Baantjer?

Multa Casting zoekt voor komende woensdag mannen en vrouwen tussen de 17 en 35 jaar voor opnames in Diemen. Zij zullen figureren als krakers uit de jaren 80. Het castingbureau belooft 'gave stuntscènes', omdat er flink gereld en geknokt zal worden.



Baantjer keert in april volgend jaar terug op het witte doek. Dat gebeurt op initiatief van Thijs en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van Piet Römer, die de oude Baantjer in de oorspronkelijke reeks speelde.



Drama op kroningsdag

Dit keer kruipt Waldemar Torenstra in de huid van de jonge rechercheur De Cock. De speelfilm draait om de begintijd van de Amsterdamse diender, in de roerige jaren tachtig. Hij wordt op dat moment voor het eerst gestationeerd in het rauwe politiestation op de Warmoesstraat.



Daar stuit hij samen met zijn nieuwe partner Montijn, gespeeld door Tygo Gernandt, op een moordzaak die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. Ze moeten alles op alles zetten om een drama op de kroningsdag te voorkomen.



De Wallen

De opnames zijn begin deze maand al van start gegaan in Leiden. Daar werd een van de grachten omgetoverd tot De Wallen uit de jaren 80.



De speelfilm Baantjer Het Begin is vanaf 18 april 2019 te zien in de bioscoop en dient als kick-off voor de gelijknamige nieuwe dramaserie, die later in zijn geheel bij Videoland en RTL 4 te zien is.