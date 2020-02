Fietstunnel Centraal Station nog twee weken langer dicht

De afgesloten fietstunnel bij het Centraal Station. Beeld Jakob Van Vliet

De Westelijke Toegangsbrug (de brug die naar de tunnel leidt) is dag en nacht afgesloten. De fietstunnel is van 7.00 tot 18.00 op werkdagen ontoegankelijk. Fietsers worden dan omgeleid. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunnen fietsers en voetgangers dus wel gewoon door de tunnel.

De vertraging komt doordat er bij de werkzaamheden in de grond ‘grote hoeveelheden’ kabels zijn aangetroffen, meldt de gemeente. De kabels moeten worden verwijderd. Ook moeten de water- en gasleidingen op een andere manier worden aangelegd dan eerder gedacht. Dat kost extra tijd.

De gemeente legt nieuwe kabels en leidingen aan op het Stationsplein. Bij de Westelijke Toegangsbrug wordt bovendien het riool vernieuwd. Heipalen moeten voorkomen dat het riool verzakt. Op de brug zelf wordt een stroomkabel en waterleiding aangelegd.