‘Fietsrave’ in Zuid om aandacht te vragen voor positie jongeren

Beeld Raounak Khaddari

Versierde fietsen, luide muziek en blije gezichten, het is er zaterdagavond allemaal op de parkeerplaats naast de Rai. Daar verzamelen rond half 7 jongeren die gaan ‘fietsen voor hun leven’.

“Ik kan even proeven hoe het leven zou kunnen zijn”, zegt Lieve Wildeman (19) opgetogen. “Ik wil dat er meer aandacht voor ons komt. We willen samenzijn, we verlangen naar feest en ik wil de propedeuse van mijn opleiding tot leraar geschiedenis aan de HvA halen. Maar ja, het is allemaal vrij ellendig nu.”

Duizend aanmeldingen

“We zitten al een jaar binnen,” zegt Tessa Di Corrado (29), initiatiefnemer van de ‘fietsrave’. “Een demonstratie klinkt zo negatief en jongeren zijn de afgelopen tijd al vaker negatief in het nieuws geweest. Ik wil een positief geluid laten horen. In plaats van het ‘door jullie feesten liggen de ic’s vol’ naar ‘kijk, jongeren kunnen op een nette manier aandacht vragen voor hun situatie’.”

Meer dan duizend mensen meldden zich aan voor de rave op wielen. maar vanwege veiligheidsoverwegingen moest Di Corrado het merendeel teleurstellen. “Dat aantal mocht niet van de gemeente. Ik heb nu tweehonderd mensen geselecteerd.”

Een van die mensen is Nikai Erselina (19). Hij heeft zijn fiets versierd met gekleurde lichtjes en snakt naar het gewone leven. “Dit is ook een moment dat ik er even uit kan” zegt Erselina, die Leisure & Events Management studeert aan hogeschool Inholland. “Maar ik wil ook een geluid laten horen. We zijn jong, we willen leven. Behalve het feesten mis ook gewoon school en mijn klasgenoten.”

Geen perspectief

Met ‘Fiets voor je Leven’ willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de situatie van jongeren. Sinds het begin van de pandemie nam het aantal tieners en twintigers met depressieve en stressklachten toe. Ook ziet de GGZ dat in sommige instellingen meer zelfverminking en suïcidaliteit voorkomt.

Volgens de initiatiefnemers zal het huidige beleid ook in de toekomst voor problemen zorgen: stageplekken verdwijnen en het perspectief op een baan vermindert, terwijl studieschulden oplopen. “Nu we weten dat het virus nog wel even blijft, is het écht tijd om na te denken over oplossingen. Wij willen een solidair beleid waarbij rekening wordt gehouden met meer dan alleen corona, en wordt gedacht aan een bredere groep mensen,” aldus Di Corrado.

De inspiratie voor de ‘fietsrave’ komt uit Liverpool en Berlijn, waar eerder vergelijkbare events werden georganiseerd. Ook in Amsterdam werd eerder een poging gedaan zo’n mobiele demonstratie te organiseren, maar dat werd toen verboden. De Veiligheidsdriehoek heeft dit keer wél toestemming gegeven. De politie Amsterdam begeleidt de stoet.



Startpunt

Als het aan de 29-jarige Di Corrado ligt is Amsterdam slechts het startpunt voor de demonstratie. “Ik wil dit maandelijks terug laten komen. Ik verwacht niet dat Den Haag na een rave zegt: nou, we gaan iets veranderen. Maar door het structureel te doen, hoop ik dan onze boodschap doorsijpelt.”