Fietsproef met elektrische deelfiets moet Haarlemmerbuurt helpen verduurzamen

Beeld Sophia Peereboom

Het gaat om een fietsproef bedacht door de ondernemersvereniging van de Haarlemmerbuurt in samenwerking met de gemeente. De fiets kan multifunctioneel worden ingezet: in het belang van ondernemers zelf maar ook voor de bezorging van bestellingen. Zo haalt de bakker bijvoorbeeld zijn ingrediënten uit Amsterdam-Noord in plaats van met de auto, nu met de fiets. Daarnaast zal de elektrische deelfiets worden ingezet als bezorgdienst en hebben ondernemers zelf de mogelijkheid om hun producten bij de klant af te leveren.

Ook is er twee keer per week een moment waarop speciale bezorgers worden ingezet om bestellingen te bezorgen. De Gemeente Amsterdam ondersteunt het experiment door deze bezorgers te bekostigen.

“Ik vind het een ontzettend leuk initiatief en ga er zeker aan meedoen,” vertelt Reina, eigenaresse van Het Lokaal op de Haarlemmerdijk. Vijf jaar geleden werkte ze mee aan een soortgelijk initiatief. “Het was toen niet rendabel, omdat er te weinig ondernemers in de poule zaten om het echt tot een succes te maken.” Nu heeft ze er vanwege de betrokken partijen toch weer vertrouwen in. Ze verwacht dat veel ondernemers uit haar straat zullen meedoen met de proef.

Ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden voor de deelfiets, aangeboden door het e-sharingbedrijf Cargoroo. Voor 3 euro per uur kan de fiets worden gehuurd – alleen door ondernemers uit de Haarlemmerstraat.

Ook naar andere straten

HvA-lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel vindt de fietsproef een geweldig idee: “Het is een heel slimme vorm van een deelfiets. Voor heel weinig kosten heb je beschikking over een heel schoon voertuig waarmee je je klant kan bedienen.”

Het is niet alleen een belangrijke stap richting het verduurzamen van de stad, de leenfiets is volgens oud-gemeenteraadslid Tiers Bakker ook een middel om de rol van commerciële bezorgbedrijven te verkleinen.

De fietspilot loopt zeven maanden. Naast de Haarlemmerstraat, liggen er ook plannen het concept toe te passen bij de Utrechtsestraat en de Czaar Peterstraat. Of het initiatief echt zoden aan de dijk gaat zetten is volgens Tiers Bakker op dit moment niet de belangrijkste vraag: “Ik zie het meer als een startschot naar verduurzaming. De pilot moet later uitwijzen of dit plan daadwerkelijk effectief werkt.”