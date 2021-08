Fietspaden door Vliegenbos voorlopig van de baan

Het Vliegenbos in Noord. Beeld Siebe Swart luchtfotografie

Het dagelijks bestuur van Noord liet dinsdag weten dat de plannen voorlopig van de baan zijn. Aanleiding is een conclusie van de Ombudsman Metropool Amsterdam, afgelopen maand. De ombudsman oordeelde op basis van gesprekken met bewoners, ambtenaren en bestuurders dat het stadsdeel ‘onvoldoende zorgvuldig’ was geweest bij de bewonersparticipatie.

Tegenstanders van de komst van de fietspaden vreesden voor de natuur en de rust in het bos. Ze uitten hun bezwaren op twee informatieavonden, maar kregen vervolgens te horen dat de fietsverbinding er toch zou komen.

De ombudsman sprak zich niet uit over de wenselijkheid van de fietspaden, enkel over de participatie rond de plannen. Die liet dus te wensen over – tegenstanders van de fietspaden zijn ‘het bos ingestuurd’, stelde de ombudsman.

Beterschap

Bij de publicatie van het rapport beloofde het stadsdeelbestuur al beterschap. “We erkennen dat de participatie beter had gekund en dat de communicatie niet voldoende was,” zei een woordvoerder. Dinsdag bleek dat de komst van het fietspad in ieder geval wordt uitgesteld. Zodra er een nieuw ‘participatieprotocol’ is opgesteld, wordt opnieuw gekeken naar een fietsverbinding door of langs het bos.

Inspraak geldt in Noord als een gevoelig punt. Nieuwbouwplannen leidden al vaker tot een storm van verontwaardiging en de vraag of niet eerst meer geïnvesteerd moet worden in de slecht geïsoleerde woningen in oudere wijken. Ook over de bomen in het Noorderpark die moesten wijken voor een evenemententerrein en de verkoop van sociale huurwoningen ontstond er onrust.