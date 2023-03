Fietsles op school in Zuidoost: ‘Aan de kant!’

Kinderen van de Shri Laksmi School in Amsterdam-Zuidoost krijgen fietsles op het schoolplein. Een kwart van de Amsterdamse kinderen kan niet fietsen. Beeld Dingena Mol

Sehaj (8) uit groep 4 rijdt de fietsjuf bijna omver, voor ze met haar rode fiets tegen de gevel van de school knalt. Gelukkig heeft ze een helm op.

“Aan de kant!” roept ze, terwijl ze snel haar weg vervolgt. Op het schoolplein heeft ze, samen met 74 andere kinderen van de Shri Laksmi School in Zuidoost, in drie weken de basis van het fietsen geleerd. “Eerst kon ik helemaal niet fietsen. Nu gaat het best goed, maar ik moet nog wel leren sturen,” zegt ze donderdagochtend na de laatste les.

Bianca Ochse is niet alleen fietsjuf van Verkeersplein Amsterdam, ze is ook projectleider van de lessen op de basisscholen. “Voor sommige kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze leren fietsen.” Dit schooljaar draait er een pilot met vijfhonderd kinderen uit groep 3 tot en met groep 6.

In drie lessen van een uur leren ze zitten op een zadel en balans houden, maar ook hun hand uitsteken en bochten maken. De fietslessen zorgen er niet alleen voor dat de kinderen veiliger door het verkeer kunnen bewegen, het geeft de kinderen ook meer vrijheid. “Hun wereld wordt ineens veel groter,” zegt Ochse.

Autonomie

Het project wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam, als onderdeel van de fietsstimulering in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en vervoer) komt donderdagochtend bij de lessen kijken. “We vinden het superbelangrijk dat alle kinderen kunnen fietsen, want daarmee kunnen ze gaan en staan waar ze willen. Daarnaast is het gezonder, voor de kinderen zelf, maar het zorgt ook voor minder uitstoot. De lessen zijn belangrijk omdat een kwart van de kinderen niet kan fietsen, in Amsterdam, dé stad waar iedereen fietst.”

Ook Rabin Mathoera (70), directeur van de hindoeïstische school, vindt het een noodzaak dat ‘zijn’ kinderen leren fietsen. Tijdens het verkeersexamen van groep 8 merkte hij dat veel kinderen dat niet konden. Hoe eerder kinderen leren fietsen, hoe beter, meent Mathoera. “Ze worden nu gepamperd door hun ouders.”

Hij ziet dat vooral kinderen van ouders met een migratieachtergrond niet leren fietsen en met de auto naar school worden gebracht. “Als ze naar de middelbare school gaan, gaan ouders het liefst in de rugzak mee. Laat ze los, geef ze wat autonomie! Fietsen is daar een onderdeel van.”

Hoewel de kinderen in groepjes van maximaal acht op schoolplein oefenen, zijn botsingen met de wipkip, de gevel of elkaar onvermijdelijk. Maar allemaal stappen ze weer dapper op hun ijzeren ros. Na deze laatste les is het aan de ouders. “Het is wel handig als de ouders ook kunnen fietsen, dus we bieden ook fietslessen voor ouders aan,” zegt Ochse.

Olievlek

Hoewel Jiyani (7) thuis wel een fiets heeft, heeft zij tijdens de lessen ook voor het eerst geleerd hoe ze erop moet rijden. “Ik vond het heel leuk, vooral het parcours.” Op het slakkenpad laat ze zien dat ze langzaam kan fietsen, op het hazenpad gaat ze snel en tussen de pionnen toont ze haar stuurvaardigheden. Ze woont om de hoek, dus ze loopt nu nog naar school. “Maar ik wil graag op de fiets komen.”

Mathoera denkt dat de lessen het enthousiasme voor fietsen als een olievlek zullen verspreiden. “Als ze nu leren fietsen, kunnen kinderen thuis erop aandringen dat ze een fiets willen. Als ze niet kunnen fietsen, zullen ze dat ook niet vragen. En als een paar kinderen uit de groep met de fiets naar school komen, willen ze dat allemaal.”

Dit jaar zwaait Mathoera af, na 32 jaar op de Shri Laksmi School. “Voor ik wegga, wil ik ze verzorgd achterlaten. Ik wil een groen schoolplein en ik wil dat kinderen met de fiets naar school komen.”

Nivesh (6) is na drie fietslessen trots op zichzelf: “Ik ben beter geworden!” Zijn ouders kunnen niet fietsen, zijn zus wel. Thuis heeft hij nog geen fiets, maar hij wil er wel graag een. Klasgenoot Gianni heeft er woensdag een voor zijn achtste verjaardag gekregen, een zwarte. Tijdens de lessen heeft hij goed leren fietsen. Het lukt zelfs al om zijn hand uit te steken voor hij een bocht maakt. “Gisteren was het vies weer, maar vanmiddag ga ik op mijn nieuwe fiets rijden!”