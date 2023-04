Fietsflat bij CS verdwijnt; overbodig en inmiddels een plek van overlast en zwerfvuil

Beeld Daphne Lucker

De nieuwe fietsenstallingen aan de voor- en de achterzijde van CS worden maar mondjesmaat gebruikt. De Stationspleinstalling is in piektijden voor 50 procent bezet en de IJboulevardstalling met 35 procent. Het is zo laag dat de fietsflat, die zou worden gebruikt als de twee stallingen vol zouden lopen, definitief kan worden verwijderd.

De fietsflat is de afgelopen maanden ook een plek geworden waar daklozen ’s nachts overnachten en waar het afval zich ophoopt. De overlast in het gebied neemt toe en is een extra reden om hierop te handhaven. Volgens de wethouder speelt ook mee dat de fietsflat sinds 2014 al geen vergunning meer had en alleen kon bestaan met een gedoogbesluit. Nu de flat geen stalling meer is, geldt dat besluit mogelijk niet meer.

De wethouder schat in dat het circa een half jaar kan duren voordat begonnen wordt met de verwijdering van de flat. Omdat de constructie van het gebouw nog zeker vijftig jaar mee kan, kijkt de gemeente hoe ze de materialen kan hergebruiken.

Iconische plek

De fietsflat is de afgelopen twintig jaar een icoon van de stad geworden. Het was een van de meest gefotografeerde objecten onder toeristen, waardoor het internationale allure verwierf. Buitenlandse cameraploegen die items maakten over Amsterdam, begonnen hun reportages steevast bij het verroeste ding aan de westelijke voorzijde van het Centraal Station.

De PvdA in stadsdeel Centrum pleitte er onlangs nog voor om de fietsenstalling opnieuw te openen voor het parkeren van fietsen. Het idee kwam van stadsdeelcommissielid Arne Bartelsman, die hierin een functie zag voor mensen die hun fiets langer 24 uur willen parkeren. Ook had hij het voorstel om op de onderste etage van de stalling ruimte te maken voor scooters, brommers en bakfietsen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: