Fietsersbond wil IJtunnel open om druk op ponten te verlichten

Afgelopen weken leidde de drukte op de ponten al vaak tot ergernis onder reizigers. Het GVB bracht het maximaal aantal reizigers op de pont al terug, maar in de spits is het lastig voor reizigers om 1,5 meter afstand te houden. Vanaf 1 juni moeten reizigers die met de pont mee willen een mondkapje dragen, net als in het openbaar vervoer.

Drukte

Ed Eringa van de Fietsersbond verwacht dat de drukte alleen maar toe zal nemen als Amsterdam weer gaat ‘opstarten’. “Deze week gaan de scholen weer beginnen en steeds meer mensen gaan weer naar hun werk. Je kan dus op je vingers natellen dat de drukte bij en op de pont weer terugkomt. Ook met mondkapjes op zullen er minder mensen op de pont kunnen dan normaal. Daarom wil ik de wethouder met de petitie op een nette manier vragen de IJtunnel open te stellen voor fietsers.”

Het GVB laat via een zegsvrouw weten nog met de inrichting van de pont na 1 juni bezig te zijn. “We geven nu aan hoeveel mensen er op de pont mogen. Na 1 juni moeten pontgebruikers een mondkapje op en met verdere details komen we nog.” Ook wordt de normale dienstregeling weer opgestart, wat betekent dat er meer ponten gaan varen.

Voor Eringa is het duidelijk dat veel van de capaciteit van de ponten na 1 juni afhangt. “Als die niet toeneemt, gaat het niet passen. De ‘1,5 meterpont’ bestaat niet, hij is gemaakt om mensen in kluitjes naar de overkant te brengen.”