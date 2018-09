Fietsersbond tegen verdwijnen fietspaden in Oost

Op het trottoir schuifelen ze achter elkaar aan, op het fietspad is een lange slinger fietsers gedwongen om allemaal hetzelfde tempo aan te houden en op de rijweg staat het meer stil dan dat het rijdt.



De Eerste Van Swindenstraat mag breed zijn, het is typisch zo'n straat waar voor álle verkeersdeelnemers is gekozen - waardoor uiteindelijk niemand ruimte heeft.



Daar komt verandering in. Stadsdeel Oost werkt aan een herinrichting waarin vooral de voetganger meer ruimte krijgt.



Uitgangspunten: meer ruimte voor laden en lossen, parkeren langs de stoeprand in plaats van schuin en, steen des aanstoots voor de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond, de vrijliggende fietspaden worden opgeheven.



Ook wordt onderzocht of het mogelijk is eenrichtingsverkeer in te voeren.



Ernstige hinder

De Fietsersbond is tegen de plannen in verzet gekomen, zegt medewerker Jeroen Verhulst, die een brief schreef aan het dagelijks bestuur.