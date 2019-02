Fietsersbond: maak Wibautstraat elke zondag autovrij

Op de linkerbaan kunnen snelle fietsers fietsen, rechts is voor voetgangers

"Wij willen vrije ruime op de 'Noord-/Zuidas', van het Amstelstation, onder het IJ door, tot aan metrostation Noord. We willen laten zien wat er gebeurt als we de straat teruggeven aan voetgangers en fietsers."



Idee is dat de linkerbanen het domein worden van de snelle fietsers en wielrenners, terwijl op de rechterhelft kinderen kunnen fietsen en rolschaatsen en buurtbewoners kunnen wandelen met honden en kinderwagens. "Je kunt kilometers joggen, nordic walken en acrobatiek doen. Ouderen zijn vrij in plaats van vogelvrij. Zo kunnen we allemaal genieten van de nieuwe vrije ruimte. Het moet een speelstraat worden."



Relatief rustig

De keuze is op de zondagochtend gevallen omdat dat moment de minste kans biedt op verstoringen: het is dan relatief rustig op straat.



Maar de Fietsersbond heeft ook voor de beoogde locatie gekozen omdat het deze 'Noord-/Zuidas' beschouwt als een bouwkundige misgreep. Volgens de initiatiefnemers doorsnijdt en verdeelt het gebied Amsterdam. Dat geldt voor het zuidelijke deel, met de Wibaut- en de Weesperstraat, maar ook voor het verlengde ervan aan de andere kant van het IJ, waar de Nieuwe Leeuwarderweg Noord in twee stukken hakt.



Volgens De Pater kan Amsterdam een voorbeeld nemen aan andere steden in de wereld waar de auto regelmatig uit straten wordt geweerd. Ze wijst op Mexico-Stad en ook op Medellín in Colombia, waar gemotoriseerd verkeer tijdens autovrije zondagen over afstanden van meer dan dertig kilometer straat verboden is. Daarnaast zijn er in de stad beperktere autovrije momenten op dinsdagen en donderdagen.



Klein beginnen

Ook Parijs verbiedt, op initiatief van burgemeester Anne Hidalgo, al sinds 2016 op iedere eerste zondag van de maand alle autoverkeer in de centrale arrondissementen. Het levert steeds weer plaatjes op van voetgangers en fietsers op de Champs-Élysées. Onlangs maakte Hidalgo bekend dat ze wil dat dit verbod de komende zomer gaat gelden voor alle zondagen.