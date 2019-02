Fietsersbond in beroep tegen wegknippen fietsen Zuid

"De gemeente maakt het zich er heel makkelijk van af door langs de gehele Rode Loper hetzelfde beleid te voeren," zegt Jan Pieter Nepveu van de Fietsersbond.



Met de herinrichting van de route van Centraal Station tot en met de Ferdinand Bolstraat - het gebied dat is aangemerkt als de Rode Loper - mogen fietsen alleen in de daarvoor bestemde vakken staan. Staat een fiets erbuiten, wordt-ie verwijderd en meegenomen naar het fietsendepot in Westpoort.



Pieken

De Fietsersbond wil geen algehele opheffing van het beleid. Dat fietsen verwijderd worden rondom het Leidseplein, het Rembrandtplein en het stationsgebied rond Amsterdam Centraal, vindt de bond redelijk, omdat in deze gebieden nauwelijks lokale winkels zijn en de parkeerdrukte vooral in pieken gaat.



In stadsdeel Zuid is dat volgens de bond een heel ander verhaal. Het gebied rondom de Albert Cuyp wordt bij uitstek gebruikt door 'kortparkeerders', waar fietsers kort af- en aanfietsen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of naar de markt te gaan.



Nepveu: "In principe is het de regel dat fietsen een uur 'hinderlijk' geparkeerd mogen staan, voordat ze worden verwijderd. In de praktijk worden ze vaak al meteen opgeruimd."



In combinatie met het gebrek aan redelijke parkeeralternatieven zorgt het beleid er volgens de Fietsersbond voor dat mensen minder makkelijk hun fiets pakken voor een bezoek aan het gebied. "Dit tast de fietscultuur van Amsterdam aan, omdat mensen hun boodschappen niet meer met de fiets durven te doen."



Wanneer het bezwaar in behandeling genomen wordt, is nog niet bekend.