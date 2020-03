Fietsersbond: Amsterdam is een van de slechtste fietssteden van Nederland

Beeld ANP

Chaos, irritatie, fietsfiles en ongelukken: Amsterdam is een ware fietsjungle. De stad krijgt dan ook het oordeel ‘laag’ van de Fietsersbond.

De bond combineerde de resultaten van een vragenlijst met data over bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid van een gemeente en de fietsvriendelijkheid van de aanwezige rotondes. Op die laatste factor scoort Amsterdam prima: een 4 uit 5. De rotondes in de stad zijn doorgaans zo ontworpen dat fietsers er voorrang hebben, wat het fietsen makkelijker en veiliger maakt.

De logica van het fietspadennetwerk is ook in orde, zo blijkt uit de enquête. Fietsnetwerken zijn zo aangelegd dat fietsers gemakkelijk de weg kunnen vinden door de stad.

‘Omrijdfactor’

Als het gaat om de ‘omrijdfactor’ daarentegen doet Amsterdam het slecht en scoort een 1,8. De omrijdfactor wordt berekend door te kijken hoeveel langer de afstand is die een fietser moet rijden op een stuk dat hemelsbreed 1 kilometer beslaat.

Ook is het in de hoofdstad niet erg veilig voor kwetsbaardere fietsers: kinderen en ouderen. Amsterdam scoort een 2,4. Dit komt vooral doordat deze fietsers zich rondom ziekenhuizen en scholen niet veilig voelen. Volgens een woordvoerder van de Fietsersbond ligt dat aan de inrichting van de wegen rondom dit soort voorzieningen. “Een stad als Enschede scoort daar bijvoorbeeld veel beter in. Zij hebben veel verkeersmaatregelen genomen rondom belangrijke voorzieningen.”

Fietsbeleving

Veenendaal mag zich ‘Fietsstad van het jaar 2020’ noemen. Fietsers in de Utrechtse stad zijn zeer te spreken over de fietsbeleving. Volgens de Fietsersbond scoort de stad goed op alle punten die de bond onderzocht. Een groot verschil van Veenendaal met andere stedelijke gebieden is dat er volgens inwoners voldoende fietsenstallingen en andere parkeerplekken zijn. Ook voelen fietsers zich er over het algemeen veilig op de weg.