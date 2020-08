Fietsers vechten om plekje op hindernisbaan Rijnstraat

In de Rijnstraat moeten fietsers de rijbaan op om loopruimte op het fietspad te creëren voor de 1,5 meterregel. Beeld Marc Driessen

Zigzaggend haalt de jongedame op haar rode Swapfiets de ene na de andere auto in. Zo’n tien auto’s verder ziet ze een opening en krachtig stuurt ze haar wiel naar rechts. Via een parkeerplek keert ze terug op het verboden fietspad.

Ze is niet de enige. Voedselbezorgers, bakfietsers en Amsterdammers op hun derdehands stadsfietsje; ergens tijdens hun tocht komen ze tot de conclusie dat niet de autoweg, maar het rode asfalt de plek is waar zij horen te rijden.

Het is moeilijk voor winkelende publiek om de anderhalve meter afstand te behouden op de Rijnstraat, zo stelt de gemeente, waardoor maatregelen getroffen dienen te worden. Fietsers – dit geldt voor het deel van de Rijnstraat tussen de Van Woustraat en de Vrijheidslaan – moeten naar de autoweg en motorvoertuigen (of wielrenners) mogen daar niet harder dan 30 kilometer per uur rijden.

Bij café de Rijnbar wijst barvrouw Claudia van Tinteren (34) naar de grijze blokken beton die net voor haar café en op het fietspad zijn neergezet. “Zie je, daar gaat er weer één!” zegt ze. “En weer één, kijk!”

Het zijn fietsers die zich weinig aantrekken van de regels en pal over het terras van de Rijnbar rijden. Een man in het café kijkt ook naar buiten. “Ja, daar gaan we dus wel iets tegen doen, hè,” zegt hij cryptisch. “Dit werkt toch niet?”

Albert Cuypmarkt

De Rijnstraat behoort tot de drukste fietswegen van de stad. Ook automobilisten vinden hier graag hun weg: gedurende de hele dag staan er korte files bij het stoplicht dat het verkeer de stad uitluidt. Dat wordt bevestigd door de luchtkwaliteit van de Rijnstraat: al jaren behoort het tot de slechtste van de stad.

Tussen deze gassen door vechten fietsers nu voor hun plekje. Bij de korte files halen zij auto’s in, maar zodra het stoplicht op groen springt, halen de auto’s hen weer in. Er komen verkeersregelaars, zo zegt de gemeente, maar alsnog vindt Florrie de Pater van Fietsersbond Amsterdam het ‘hartstikke link’. Tel daarbij op dat de scholen volgende week weer opengaan en honderden jongeren hier in de spits fietsen.

Ook het winkelende publiek dat er is zet vraagtekens. Sommigen spreken over de inconsistentie van het coronabeleid. Want hoe zit het met de theorieën over verspreiding van het virus in de buitenlucht? En waarom mag er wel weer in teamverband gesport worden? En hoe verhoudt de Rijnstraat zich tot de in de buurt liggende Albert Cuypmarkt: erg druk, geen afstand, maar wel mondkapjes? En bij de Turkse supermarkt Nuri Genco wijzen ze veelbetekenend naar het fietspad dat vrijwel overal leeg blijft. “En, heb jij daar al iemand zien lopen?”

Rolf Elsten (32) is als eigenaar van café Bouwmeester wel positief. “De stoep is te klein om anderhalve meter afstand te houden. Dit werkt.” En hij benadrukt: ondanks dat hij niet de initiatiefnemer is van de nieuwe situatie, heeft hij mede namens de ondernemers aangegeven bij de gemeente de situatie actief te stimuleren.

En ja, het biedt ook persoonlijke voordelen voor het café. Oversteken over het fietspad met een vol blad glazen naar het uitgebreide terras gaat een stuk makkelijker, als men zich tenminste aan de nieuwe regels houdt.