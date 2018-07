Fietsers Tadzjikistan waren doelwit terroristen

Twee dagen na het drama met een groep fietsers lijkt er geen enkele twijfel meer over de vraag of de auto op de Pamir Highway in Tadzjikistan met opzet is ingereden op zeven fietsers. Na de aanrijding zijn de vijf inzittenden, allen mannen van rond de twintig jaar oud, nog uitgestapt om met messen op de slachtoffers in te steken.



De aanslag werd maandag opgeëist door Islamitische Staat (IS). 'De aanvallers waren soldaten van Islamitische Staat. Ze voerden de aanval uit in reactie op oproepen om burgers van landen te treffen die deel uitmaken van de coalitie,' meldde de terreurgroep.



De regering van Tadzjikistan zei dinsdag dat een verboden islamitische partij achter de aanslag zat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat op basis van een bekentenis van een verdachte die is aangehouden. Volgens het departement stond de groep die de aanslag pleegde onder leiding van een man die in Iran is getraind.



De verboden partij is de Islamitische Wederopstandingspartij van Tadzjikistan. Tot 2015 was dat de enige legale islamitische partij in het land. In augustus dat jaar eiste de regering van Tadzjikistan dat de partij zou stoppen met 'illegale activiteiten' en werd ze als terroristische organisatie aangemerkt.



Geen twijfel bij betrokkenen

Een van de vier slachtoffers die bij de aanslag overleed, is de in Amsterdam wonende René Wokke (56). Zijn vriendin Kim Postma (58), met wie hij op wereldreis was, overleefde de aanslag. Postma is niet zwaargewond en heeft inmiddels contact gehad met vrienden en familie.