Fietsers krijgen hun zin: brute drempels Negen Straatjes weggehaald

De net aangelegde drempels in de Negen Straatjes worden verwijderd. Beeld Het Parool

De afgelopen dagen ontstond er veel ophef over de genadeloze drempels die in de straatjes werden aangelegd. Insteek van de drempels was vooral het verlagen van de snelheid van fietsers. Bewoners en ondernemers ergeren zich al langer aan fietsers die te hard door de straatjes fietsen.

Bij rondbellen door Het Parool bleek dat de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente helemaal niets wisten van het aanleggen van de drempels. De teams die gaan over fietsbeleid en die over verkeersveiligheid werden door de aanleg overvallen. Ook de Centrale Verkeerscommissie werd niet geconsulteerd, hoewel dit gebruikelijk is.

‘Niet juiste procedures’

Volgens een woordvoerder van Centrum zijn de drempels in de Negen Straatjes ‘niet volgens de juiste procedures tot stand gekomen’. “Om hier de juiste snelheid remmende maatregelen te nemen, zullen we weer terug naar de tekentafel gaan en zullen de drempels zo snel mogelijk worden verwijderd.”

Bewoonster Birgit Felstau heeft een dubbel gevoel over de drempels, die eind vorige week ineens werden aangelegd. “Wij wisten van niks,” zegt ze. “Ik vind ze wel heel erg hoog: je hoorde regelmatig fietsers en auto’s eroverheen bonken. Tegelijk is het goed dat men probeert iets te doen aan het afremmen van de fietsers.”

Fietsers klaagden op hun beurt steen en been over de hobbels en volgens tegenstanders van de drempels hebben zich al enkele valpartijen voorgedaan. Op foto’s op sociale media is te zien hoe een fietser zijn boodschappen bij elkaar raapt die bij een val op straat terecht zouden zijn gekomen.

‘Héél gevaarlijk’

Florrie de Pater van de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond wond zich op over de aanleg van de drempels. “Dit is echt heel, héél gevaarlijk voor fietsers, je kunt valpartijen krijgen. Doordat de drempels aan de zijkant plat zijn, zag je veel fietsers door de goot rijden. Dat leverde gevaarlijke toestanden op.”

De Pater is om te beginnen geen voorstander van de maatregelen om fietsen te beperken in de Negen Straatjes: “Die straatjes zijn nu eenmaal heel belangrijk voor veel fietsers om je door de stad te bewegen.”

Winkelstraatmanager Lony Scharenborg van de Negen Straatjes was juist blij met de drempels en zag ermee een langgekoesterde wens in vervulling gaan. “Er wordt door fietsers geracet door de straatjes die sinds de coronamaatregelen geldt als gedeelde ruimte. Door de snelheid eruit te halen wordt het veiliger voor voetgangers. Klachten van fietsers? Ach, iedere verandering is moeilijk.”

‘Slow down, fietsers’

Winkelstraten hebben vaker een ingewikkelde verhouding tot fietsers. Enkele jaren geleden probeerde de winkelstraatmanager van de Damstraat en de straatjes in het verlengde daarvan de snelheid van fietsers omlaag te brengen door spandoeken op te hangen met ‘Slow down, fietsers’. Dat riep veel weerstand op bij fietsers die de route dagelijks gebruiken om door de stad te rijden. Zij stelden dat voetgangers, in de Damstraat veelal toeristen, beter moesten opletten tijdens het oversteken.

De Negen Straatjes zelf leveren ook al langer problemen op met botsingen tussen fietsers en andere weggebruikers. Toen enkele jaren geleden het autoverkeer uit de straatjes werd geweerd, zagen fietsers dat als een aanmoediging om nóg harder door de straatjes te fietsen.

Tegelijkertijd leken voetgangers helemaal niet meer uit te kijken bij het oversteken, waardoor er veel ‘incidenten’ werden gerapporteerd. De toenmalige bestuurder van stadsdeel Centrum zei toen dat voetgangers en fietsers kennelijk de auto nodig hebben als gemeenschappelijke vijand.