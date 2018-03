Fietsers first, ook bij wegwerkzaamheden

Muurbloemen

Meer dan 100.000 gedroogde tulpenblaadjes verwerkte kunstenares Jennifer Tee in Tulpen Palepai, haar kunstwerk voor het metrostation van de Noord/Zuidlijn onder het Centraal Station. Het als fotoreproductie uitgevoerde eindresultaat is nu al te zien in de metrohal.



Wethouder Pieter Litjens verrichte vrijdag de onthulling. Tee gebruikte bijzondere soorten, zoals de zwartpurperen Queen of Night en de Rembrandttulp, met een iris erin. Met het drogen en plakken was haar zeskoppige team een half jaar zoet.



De originele tulpenblaadjes waren eerder dit jaar in het Rijksmuseum te zien. In het kunstwerk combineert Tee - dochter van een Nederlands-Engelse moeder en een Chinese vader, geboren in Indonesië - de tulp - het wereldberoemde Nederlandse icoon - met geweven kleden uit het zuiden van Sumatra: de palepai, scheepjes- of muurdoeken.