Fietsers bedreigd met vuurwapen en mishandeld in Nieuw-West

Beeld Joris van Gennip

Het tweetal fietste rond 20.20 uur over het Oeverpad, toen er ‘vier of vijf vermoedelijk jonge jongens’ tevoorschijn kwamen, meldt de politie. De twintigers werden geschopt en geslagen en onder bedreiging van een vuurwapen moesten zij hun telefoons afgeven.

De slachtoffers bleven met lichte verwondingen achter. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. Twee van hen waren rond de 16 jaar oud, hadden een slank postuur en een licht getinte huidskleur. Zij waren volledig in het donker gekleed met een capuchon en een zwart mondkapje op.

Van een derde verdachte is de leeftijd onbekend, maar ook hij had een slank postuur en licht getinte huidskleur. De man droeg een vierkante zwarte bril, had een beugel en was volledig in het zwart gekleed. Alle drie de verdachten spraken Nederlands. Van andere mogelijke verdachten is geen signalement bekend.