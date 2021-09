Fietser zwaargewond op Bos en Lommerweg na aanrijding met vrachtwagen

Het slachtoffer van de aanrijding is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Beeld Olaf Kraak/ANP

Rond half drie kwam bij de politie een melding binnen van een aanrijding van een voetganger. Meerdere hulpdiensten werden ingeschakeld. Eenmaal ter plaatse bleek het om een fietser te gaan.

Het slachtoffer was zwaargewond en moest per traumahelikopter naar het ziekenhuis worden overgebracht. De 55-jarige ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar, meldt de politie vrijdag.

Hoe het ongeluk is ontstaan, is nog onduidelijk. De politie doet een oproep aan getuigen en probeert eventuele dashcambeelden van het incident te verkrijgen. De Haarlemmerweg is door het ongeluk enige tijd afgesloten geweest, maar is inmiddels weer vrijgegeven.