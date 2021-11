Fietser zwaargewond na aanrijding op Churchill-laan, automobilist rijdt door

Beeld ANP

De aanrijding tussen de auto en de fietsende vrouw vond plaats rond 05.40 uur. Een buurtbewoner maakte melding van het ongeval bij de politie. Op de Churchill-laan troffen zij een ernstig gewonde vrouw aan, die in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis is vervoerd.

Afgaande op het onderzoek tot dusver vermoedt de politie dat de fietsende vrouw van achter is geschept door een auto. De bestuurder die het ongeluk heeft veroorzaakt, zou hebben gereden in een zwarte auto en moet forse schade hebben opgelopen, aldus de politie. Er is een zoekactie in gang gezet om het voertuig en de bestuurder te vinden.