Fietser zwaargewond na aanrijding op Churchill-laan, auto aangetroffen in Utrecht

Beeld ANP XTRA

De aanrijding tussen de auto en de fietsende vrouw vond plaats rond 05.40 uur. Een buurtbewoner maakte melding van het ongeval bij de politie. Op de Churchill-laan troffen zij een ernstig gewonde vrouw aan, die in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis is vervoerd en opgenomen is op de ic.

Afgaande op het onderzoek tot dusver vermoedt de politie dat de fietsende vrouw van achter is geschept door een auto.

In Utrecht is later op de dag een verlaten voertuig gevonden die bij de aanrijding betrokken was, bevestigt de politie. Het voertuig in beslag genomen en wordt onderzocht. De politie is een onderzoek gestart en roept de bestuurder op zich te melden.