Fietser zwaargewond na aanrijding met tram in West

Beeld ANP

De vrouw kwam even voor 12.00 uur in botsing met tram 3 en raakte daarbij zwaargewond aan haar hoofd. Meerdere ambulances en een traumahelikopter rukten uit om de vrouw medische bijstand te verlenen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Emma Koeree (22) was getuige van het ongeval. “Er lag een jonge vrouw met een fiets met een mandje op de trambaan,” vertelt ze. “Ik denk dat ze probeerde over te steken.”

“Ik hoorde een klap,” zegt Melanie Janssens (51), die in de buurt werkt. “Later werd duidelijk dat er een meisje op een fiets was aangereden. Haar fiets was helemaal kapot en lag onder de tram. Het meisje zelf ook, maar ze zat niet klem. Zij is, terwijl haar hoofd ondersteund werd, de ambulance in getild.”

Volgens Janssens is het ‘echt een gevaarlijk punt’. “Er zijn al jaren bovengemiddeld veel ongelukken hier, voornamelijk met fietsers en scooterbestuurders. Het is hier druk, er zijn veel auto’s, fietsers, trams en dan heb je ook nog de taxi’s die op de trambaan rijden. Het zicht is echt heel slecht.” Ze pleit er daarom voor dat er een stoplicht op het punt komt.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De straat is afgezet voor politieonderzoek. Wanneer die wordt vrijgegeven is nog onduidelijk.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: