Fietser zwaargewond na aanrijding in de Baarsjes

De fietser is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Beeld Jari Goedegebuure

Het ongeluk gebeurde rond 12.45 uur. De fietser is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is door de politie verhoord over het incident. Dat is een standaardprocedure bij ernstige ongevallen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet ter plaatse onderzoek. Door de aanrijding rijdt tram 13 richting het Centraal Station tijdelijk een andere route.