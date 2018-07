Fietser uit de Amstel gered en gereanimeerd

Een vriend van het slachtoffer heeft de man even na middernacht uit het water aan de Amsteldijk-Zuid in Amstelveen gehaald, waarna een passant is begonnen met reanimeren. De gewaarschuwde hulpverleners hebben het daarna overgenomen.



Met spoed is de man overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had een 'behoorlijke hoofdwond'. Volgens een woordvoerder van de politie is de man vermoedelijk met zijn hoofd op een houten dam terechtgekomen die half onder water ligt.



Hoe de man er nu aan toe is, is niet duidelijk. Ook is de oorzaak van het incident nog onbekend, maar de politie gaat er vanuit dat er niemand bij betrokken was.